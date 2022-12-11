وزير: المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، اليوم الأحد، إن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في مايو/أيار. وذكر الزيودي أن الاتفاقية "ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية".

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وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114% في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار، وفق رويترز.

وقال إن الاتفاقية ستحفز "هذا الازدهار التجاري، إذ ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي".