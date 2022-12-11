وزير المياه والزراعة السعودي: لدينا مشاريع أقرت بـ145 مليار ريال

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، إن المشاريع قيد التنفيذ في الوزارة حاليا تصل قيمتها إلى 90 مليار ريال، مع تنفيذ الوزارة العام الحالي مشاريع بقيمة 40 مليار ريال.

وأوضح أنه لدى السعودية مشاريع أقرت وميزانياتها موجودة بقيمة 145 مليار ريال.

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وأضاف الفضلي خلال مشاركته في ملتقى الميزانية السعودية 2023، أن إنتاج المياه في 2015 كان لا يتجاوز 5.5 مليون متر مكعب، واليوم نمتلك 9.4 مليون متر مكعب، والعام القادم سيصل 11 مليون متر مكعب من المياه.

ولفت الفضلي إلى أن القطاع الخاص يوفر 65% من المياه المحلاة، وسيصل في 2030 إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، وأن 90% منها مياه تحلية.