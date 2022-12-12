اقتصاد تركيا
أردوغان: التضخم التركي سينخفض إلى 20% في 2023
التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن "من الواضح" أن التضخم سينخفض إلى حوالي 40% في غضون بضعة أشهر، ثم إلى 20% في عام 2023.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 84.39% في نوفمبر/ تشرين الثاني، من ذروة بلغت 85.51% في الشهر السابق.
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ووصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 85.51%، في أكتوبر/تشرين الأول في أعلى مستوى له منذ العام 1997، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، بينما يدافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن سياساته غير التقليدية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة.
وبينما ترفع المصارف المركزية في أنحاء العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، عارضت تركيا الاتجاه العالمي وشدد أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي "أكبر عدو" له.
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