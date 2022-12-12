بريطانيا تبدأ جولة محادثات تجارية جديدة مع الهند

تعقد وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادنوش، أول اجتماع مباشر لها مع نظيرها الهندي، بيوش جويال، اليوم الاثنين، في نيودلهي في محاولة لاستئناف المحادثات بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وتمثل الزيارة أول جولة رسمية من المفاوضات منذ يوليو.

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وحدد رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، في أبريل، هدفا طموحا للتوصل لاتفاقية للتجارة الحرة مع الهند بحلول أكتوبر.

لكنه اضطر لإعلان استقالته في يوليو الماضي، مما أدى إلى إهدار ذلك الموعد النهائي.

وقال رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، إنه ملتزم بإبرام اتفاق مع الهند، غير أنه لن يضحي بالجودة مقابل السرعة.

وستلتقي بادنوش، التي تم تعيينها في منصبها في سبتمبر أيلول، بوزير التجارة الهندي، وتلقي كلمة أمام فرق التفاوض قبل بدء جولة المحادثات.

وقالت وزارة التجارة البريطانية إنها ستهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع وفتح الفرص لقطاع الخدمات لديها.