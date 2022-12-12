شركات التصنيع البريطانية تتوقع انخفاض الإنتاج 3.2% في 2023
مع تضررها من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين
أفاد اتحاد تجاري، اليوم الاثنين، بأن شركات التصنيع البريطانية تتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 3.2% العام المقبل بعد انخفاض بنسبة 4.4% في عام 2022، مع تضررها من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد "ميك يو كيه"، ستيفن بيبسون: "ليس هناك ببساطة تجميل لتوقعات العام المقبل وربما بعده، هذه أوقات مليئة بالتحديات التي تختبر حتى أفضل الشركات وأكثرها نجاحا إلى أقصى حد".
ورحب "ميك يو كيه" بالدعم الذي قدمته الحكومة في الآونة الأخيرة، والذي يتضمن 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل، لكنه نبه إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد قريبا.
وقال الاتحاد إنه يريد تخفيفا مؤقتا في قيود الهجرة وخفض الضرائب على الممتلكات وحوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار.
وأوضح "ميك يو كيه"، أنه يمثل 20 ألف شركة تتراوح في الحجم من شركات ناشئة إلى شركات متعددة الجنسيات.
وتوقع انكماش الاقتصاد الأوسع 0.9% العام المقبل، وهو أقل من الانخفاض الذي يبلغ 1.4% والذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي الشهر الماضي.
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