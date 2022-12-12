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البنك المركزي السعودي- "ساما"
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"ساما" يطرح "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية" للمناقشة

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي السعودي- "ساما"، اليوم الاثنين، عن طرح مشروع "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية" لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال البنك في بيان، إن هذه التعليمات تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية التمويلية؛ وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وبيَّن البنك المركزي، أن هذه التعليمات تُعد متفرّعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي، وتهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية، بما يساهم في نمو النشاط واستدامته؛ دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

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وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية " خلال (15) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه التعليمات.

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