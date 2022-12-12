يلين: التضخم في أميركا سيتراجع بشكل كبير بحلول نهاية 2023

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن التضخم في الولايات المتحدة، سيشهد تراجعا كبيرا في عام 2023.

وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس): "أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة"، حسبما نقلت "رويترز".

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وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، أجابت يلين: "هناك خطر حدوث ركود، لكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم".

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، ذكرت في وقت سابق أن التضخم لن يصبح جزءا دائما من الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مستبعدة مخاوف متزايدة لدى أميركا بشأن استمرار ارتفاعات الأسعار المتزايدة.

وأوضحت أن "الطريقة التي يمكن أن يصبح بها التضخم جزءا من الاقتصاد، تتمثل في رؤية توقعات التضخم على المدى المتوسط ترتفع إلى مستويات لا تتوافق مع المستهدف البالغ 2%، ومن ثم يتم دمج توقعات التضخم المرتفعة مع الأجور والأسعار".

وأشارت يلين إلى أن هناك حاجة لمزيد من التدابير لإبطاء التضخم في الولايات المتحدة، مبينة أن هناك بعض التكاليف والتي تشمل الإنتاج والشحن، بدأت في الهبوط.