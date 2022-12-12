CNN: الفيدرالي الأميركي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء

قالت شبكة "CNN" إن الفيدرالي الأميركي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

والأسبوع الحالي هو أحد أكثر الأسابيع التي ستشهد صدور بيانات خاصة بالاقتصاد الكلي منذ بداية العام، بينما تعقد أربعة بنوك مركزية كبرى اجتماعاتها النهائية للسياسة لهذا العام، بالإضافة إلى بيانات التضخم الاستهلاكي من الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد توقعات أسعار الفائدة الأميركية والدولار. وسيصدر كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري قرارات أسعار الفائدة.

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وفي آخر محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني تم الكشف أن "غالبية عظمى" من صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أنه "سيكون من المناسب قريبا على الأرجح" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع اتساع نطاق الجدل حول الآثار المترتبة على تشديد البنك للسياسة النقدية بشكل سريع.ويؤشر محضر الفيدرالي إلى أنهم يميلون إلى التحول إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

"رأت غالبية كبيرة من المشاركين أن التباطؤ في وتيرة الزيادة سيكون مناسبًا على الأرجح قريبًا ،" وفقًا لمحضر اجتماعهم في الأول والثاني من نوفمبر والذي تم إصداره قبيل نهاية شهر نوفمبر في واشنطن.

وفي مقابلة سابقة؛ قالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال، زينة رزق، في مقابلة مع "العربية"، إن الفيدرالي الأميركي سيبدأ تخفيف وتيرة رفع الفائدة ابتداء من ديسمبر مع الاحتفاظ بأهداف معدلات الفائدة عند 4.5% و4.75%.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المتداولين يتوقعون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نحو 5% بحلول مايو 2023، مقارنة بالنطاق الحالي من 3.75% إلى 4%. إذ يتوقع الاقتصاديون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الذي سيعقد في 13-14 ديسمبر، حيث من المقرر أيضاً أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة بشأن السعر الرئيسي.

وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.6% في نوفمبر في مكسب واسع النطاق كان الأكبر منذ يناير، وارتفع بنسبة 5.1% عن العام السابق. ارتفعت أجور عمال الإنتاج والعمال غير الإشرافيين بنسبة 0.7% عن الشهر السابق، وهي أعلى نسبة في عام تقريباً.

وبعد آخر اجتماع للفيدرالي الأميركي أخبر موظفو الاحتياطي الفيدرالي المسؤولين خلال الاجتماع أن تقييمهم لمخاطر الركود قد نمت إلى ما يقرب من 50-50. وكان هذا أول تحذير من نوعه منذ أن بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار.

في الاجتماع الأخير، رفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، لتتوسع حملة التشديد الأكثر شراسة منذ الثمانينيات لمكافحة التضخم الذي وصل أعلى مستوى في 40 عامًا.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في 13-14 ديسمبر ويرون أن المعدلات ستبلغ ذروتها عند 5% بحلول منتصف عام 2023. لدى باول فرصة للتأثير على تلك التوقعات في خطاب في واشنطن مقرر في 30 نوفمبر.