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أحد الموانئ التجارية (iStock)
أحد الموانئ التجارية (iStock)
اقتصاد

أونكتاد: التباطؤ في التجارة العالمية سيزداد في 2023

توقع انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام

برلين - رويترز
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قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الثلاثاء، إن التباطؤ الحالي في التجارة العالمية من المتوقع أن يزداد في العام 2023.

وذكر في أحدث نشرة تجارية له: "بينما تظل التوقعات بشأن التجارة العالمية غير مؤكدة، يبدو أن العوامل السلبية تفوق الاتجاهات الإيجابية".

وأضاف المؤتمر أنه يتوقع انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام، لكل من السلع والخدمات، بعد أن كانت تجارة الخدمات أكثر مرونة خلال النصف الثاني من العام 2022.

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