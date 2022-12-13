أونكتاد: التباطؤ في التجارة العالمية سيزداد في 2023

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الثلاثاء، إن التباطؤ الحالي في التجارة العالمية من المتوقع أن يزداد في العام 2023.

وذكر في أحدث نشرة تجارية له: "بينما تظل التوقعات بشأن التجارة العالمية غير مؤكدة، يبدو أن العوامل السلبية تفوق الاتجاهات الإيجابية".

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وأضاف المؤتمر أنه يتوقع انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام، لكل من السلع والخدمات، بعد أن كانت تجارة الخدمات أكثر مرونة خلال النصف الثاني من العام 2022.