ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.7%

قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6% سابقا.