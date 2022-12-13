اقتصاد بريطانيا
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.7%
في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي
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قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6% سابقا.
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