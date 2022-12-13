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ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8%
عمال في بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.7%

في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي

لندن – رويترز
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قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6% سابقا.

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