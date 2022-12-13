استمرار تعافي معنويات المستثمرين الألمان في ديسمبر

قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان واصلت التعافي في ديسمبر/كانون الأول، إذ تراجعت التوقعات بشأن التضخم وبدا أن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يواجه في الوقت الحالي نقصا حادا في إمدادات الطاقة.

وارتفع مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية للشهر الثالث على التوالي إلى سالب 23.3 من سالب 36.7 في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع قراءة تبلغ سالب 26.4 في ديسمبر/كانون الأول.

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وقال أخيم وامباخ رئيس المعهد "الأغلبية العظمى من خبراء السوق المالية يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم في الشهور المقبلة".

وأضاف "يؤدي ذلك، إلى جانب الاستقرار المؤقت في أسواق الطاقة، إلى تحسن كبير في النظرة المستقبلية للاقتصاد".

وانحسرت في الأسابيع القليلة الماضية المخاوف من حدوث أزمة طاقة تؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير بفعل علامات على أن الركود سيكون أخف وطأة من المتوقع سابقا، إذ تتوقع الحكومة الألمانية حاليا انكماش الاقتصاد 0.4% في 2023.