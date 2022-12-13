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متجر بقالة في مدينة دوسلدورف بألمانيا (أرشيفية - رويترز)
متجر بقالة في مدينة دوسلدورف بألمانيا (أرشيفية - رويترز)
تضخم

التضخم المنسق في ألمانيا يرتفع 11.3% في نوفمبر

تضخمت أسعار المستهلكين 10% على أساس غير منسق مع الدول الأوروبية

برلين - رويترز
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المستهلكين، المنسقة للمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، ارتفعت 11.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مؤكداً الأرقام الأولية.

على أساس غير منسق، تضخمت أسعار المستهلكين 10%.

ويقدم المكتب بيانات اقتصادية أكثر تفصيلا عبر موقعه على الإنترنت.

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