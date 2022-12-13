تضخم
التضخم المنسق في ألمانيا يرتفع 11.3% في نوفمبر
تضخمت أسعار المستهلكين 10% على أساس غير منسق مع الدول الأوروبية
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المستهلكين، المنسقة للمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، ارتفعت 11.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مؤكداً الأرقام الأولية.
على أساس غير منسق، تضخمت أسعار المستهلكين 10%.
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ويقدم المكتب بيانات اقتصادية أكثر تفصيلا عبر موقعه على الإنترنت.
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