السودان يوقع اتفاقاً مع تحالف إماراتي بـ 6 مليارات دولار لتطوير ميناء

وقع السودان اليوم الثلاثاء، اتفاقا مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، خلال مراسم توقيع الاتفاق، إن المشروع يضم منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة تجارية وأخرى زراعية.