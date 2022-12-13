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الوزراء العراقي يقر اتفاقيتين مع السعودية بخصوص النقل البحري وتجنب الازدواج الضريبي

المجلس يوافق على صرف 275 مليون دولار لتسديد مستحقات إقليم كردستان

دبي - العربية.نت
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أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين مع السعودية بخصوص النقل البحري وتجنب الازدواج الضريبي.

كما وافق المجلس على صرف 275 مليون دولار لتسديد مستحقات إقليم كردستان.

جدير بالذكر أن السعودية والعراق اتفقتا في أبريل 2021، على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـ3 مليار دولار إسهاماً من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

إنتاج النفط العراقي يتراجع إلى 4.43 مليون برميل يومياً في نوفمبر طاقة نفط وغاز إنتاج النفط العراقي يتراجع إلى 4.43 مليون برميل يومياً في نوفمبر

كما سيتم التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية.

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