بلومبرغ: أرامكو تبحث مع مستثمرين تطوير حقل غاز الجافورة بـ110 مليارات دولار

بدأت شركة أرامكو السعودية، محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل غاز الجافورة بقيمة 110 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت"، حيث تخطط الشركة المنتجة للنفط للاستفادة من أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم.

وذكرت المصادر أن أرامكو تبحث عن مستثمرين يمكن أن يساعدوا في تمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في حقل الجافورة شرق السعودية.

مادة اعلانية

وأوضحت المصادر أن أرامكو تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط، والتي يمكن أن تعرض حصصاً في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين.

وأضافت أن أرامكو استعانت ببنك الاستثمار Evercore Inc لتقديم المشورة، فيما لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة وقد تتغير تفاصيل التمويل.

يأتي ذلك، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة كبيرة في الطلب على الغاز الطبيعي، بقيادة الدول الأوروبية التي كانت تحصل تقليدياً على إمداداتها من روسيا.

وقد أدى ذلك إلى أن تبدأ دول الخليج في خطط طموحة لتوسيع إنتاجها من الغاز.

ويعد حقل الجافورة جزء أساسي من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة إلى ما وراء النفط.

ويُقدر أن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

وتتوقع أرامكو أن يبدأ الإنتاج في عام 2025، ليصل إلى حوالي ملياري قدم مكعبة قياسي يومياً من المبيعات بحلول عام 2030.