اقتصاد السعودية
بندر العامري يترأس مجلس الأعمال السعودي المصري
المجلس سيعمل على تحقيق دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة ومصر
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اعتمد اتحاد الغرف السعودية، التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي المصري في دورته الجديدة (1444-1448).
وبحسب بيان الاتحاد اليوم الثلاثاء، فقد تم تسمية بندر بن محمد العامري رئيساً للمجلس، وكل من عبدالوهاب بن سعيد السيد، وعبدالله بن إبراهيم الخريف نائبين للرئيس.
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وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، إن تشكيل المجلس يأتي في وقت هام اتخذت فيه العلاقات السعودية المصرية بعداً استراتيجياً بقوة دفع كبيرة من القيادية السياسية في البلدين الشقيقين.
وأضاف أن المجلس سيعمل على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة ومصر، وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري.
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