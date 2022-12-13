التضخم بأميركا يسجل خلال نوفمبر أقل زيادة سنوية في عام

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قليلا في نوفمبر/تشرين الثاني وسط تراجع في أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما قاد إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في نحو عام.

وقد يمنح ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، حجة للبدء في تقليص حجم الزيادة في أسعار الفائدة، غدا الأربعاء.

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وقالت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.1% الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 0.3%.

وفي الـ12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.1%. وكانت هذه أقل زيادة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.