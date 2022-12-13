اقتصاد تونس
تكلفة الطاقة ترفع العجز التجاري لتونس إلى مستوى قياسي
عند 7.26 مليار دولار
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قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري التونسي زاد 59% في 11 شهراً هذا العام، ليبلغ مستوى قياسياً عند 23.281 مليار دينار (7.26 مليار دولار) مدفوعا بعجز حاد في الطاقة.
يعد العجز التجاري من المعضلات الرئيسية التي تواجه الحكومة التونسية في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.
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وقال معهد الإحصاء أيضاً، إن عجز الطاقة بلغ 9.2 مليار دينار في نوفمبر، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي العجز.
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