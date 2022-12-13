اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موانئ أبوظبي مناسبة
موانئ أبوظبي
أبوظبي

رئيس الإمارات يُدشن مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية 4 مليارات درهم

زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومتر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دشن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم.

وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي، وذلك باستثمار إجمالي وصل إلى 4 مليارات درهم، مما أسهم في توسيع مساحة الميناء من 243 هكتاراً إلى 709 هكتارات، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومتر.

ويضم الميناء بفضل هذا المشروع 21 رصيفاً لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية ما يجعله ضمن أبرز مواني المياه العميقة في العالم، وبقيمة تقدر بنحو 18.9 مليار درهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

الأسهم الأوروبية تصعد وسط آمال بإبطاء وتيرة رفع الفائدة أسواق المال الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية تصعد وسط آمال بإبطاء وتيرة رفع الفائدة

ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.

ويضم ميناء خليفة 3 من بين أكبر 4 شركات شحن في العالم وهي شركة " كوسكو " الملاحية وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة " إم إس سي " وشركة "سي إم إيه سي جي إم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعهد أميركي بدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين وتزويده بحزمة مالية كبيرة تعهد أميركي بدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين وتزويده بحزمة مالية كبيرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط