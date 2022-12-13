رئيس الإمارات يُدشن مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية 4 مليارات درهم

دشن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم.

وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي، وذلك باستثمار إجمالي وصل إلى 4 مليارات درهم، مما أسهم في توسيع مساحة الميناء من 243 هكتاراً إلى 709 هكتارات، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومتر.

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ويضم الميناء بفضل هذا المشروع 21 رصيفاً لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية ما يجعله ضمن أبرز مواني المياه العميقة في العالم، وبقيمة تقدر بنحو 18.9 مليار درهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.

ويضم ميناء خليفة 3 من بين أكبر 4 شركات شحن في العالم وهي شركة " كوسكو " الملاحية وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة " إم إس سي " وشركة "سي إم إيه سي جي إم".