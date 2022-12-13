اقتصاد الصين
الصين تخطط لاستثمار 143 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية
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تخطط الصين لضخ استثمارات نحو 143 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية، في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أشباه الموصلات ولمواجهة تحركات أميركية تستهدف إبطاء التقدم التكنولوجي الصيني.
وتتضمن خطط بكين إعفاءات ضريبية وحزم حوافز لمدة 5 سنوات، وإعانات وقروض لدعم أبحاث وإنتاج أشباه المواصلات.
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وبحسب مصادر، لوكالة رويترز، فإن تنفيذ الخطة قد يبدأ في الربع الأول من 2023.
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