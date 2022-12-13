ميزانية قطر تحقق فائضاً بـ 30 مليار ريال في الربع الثالث

قالت وكالة الأنباء القطرية، نقلا عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن البيانات الفعلية لميزانية قطر للربع الثالث من العام 2022 تشير إلى تحقيق فائض قدره 30 مليار ريال.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في أكتوبر، إن المؤشرات الأولية تكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بـ 4.3% في النصف الأول من 2022.

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وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس في تحقيق فائض بالميزانية بلغ 47.3 مليار ريال في نفس الفترة.