ولي العهد السعودي يستعرض ملف المملكة لاستضافة "إكسبو 2030"

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وحضر الاستقبال، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

وكانت المهلة المحددة لتقديم ملفات الترشح لتنظيم معرض "إكسبو 2030"، انتهت في سبتمبر الماضي.

وأعلن المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس تقديم أربع دول ملفاتها الرسمية، لاحتضان هذا الحدث الهام تتقدمها السعودية (الرياض)، بالإضافة لكل من كوريا الجنوبية (بوسان) وإيطاليا (روما) وأوكرانيا (أوديسا).

وكانت السعودية، بدأت في 28 مارس 2022 حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020" دبي.

وتأتي هذه الحملة بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تاريخ 29 أكتوبر 2021، تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".