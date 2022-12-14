إصدار 509 سجلات تجارية لإنتاج الأحجار الكريمة وصناعة المعادن الثمينة في السعودية
وزارة التجارة حثت المستهلكين عند شراء الذهب على التأكد من وجود العيار على القطعة
أصدرت وزارة التجارة السعودية 509 سجلات تجارية لنشاط إنتاج الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات القائمة لنشاط إنتاج الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، بلغ 79 سجلا تجاريا، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 430 سجلا تجاريا، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية".
وحثت الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات على التأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة "دمغة" التاجر أو الصائغ على القطعة، فضلا عن التحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الغرام والوزن الإجمالي.
وأكدت الوزارة أنه يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المحل وبياناته التجارية، وعيار الذهب، ووزن الذهب والحجر، إضافة إلى سعر غرام الذهب والسعر الإجمالي، ونوع الحجر وتاريخ الشراء واسم ورقم هوية المشتري.
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