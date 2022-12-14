اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة التجارة السعودية - الجديد 2021
وزارة التجارة السعودية.
اقتصاد السعودية

إصدار 509 سجلات تجارية لإنتاج الأحجار الكريمة وصناعة المعادن الثمينة في السعودية

وزارة التجارة حثت المستهلكين عند شراء الذهب على التأكد من وجود العيار على القطعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصدرت وزارة التجارة السعودية 509 سجلات تجارية لنشاط إنتاج الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات القائمة لنشاط إنتاج الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، بلغ 79 سجلا تجاريا، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 430 سجلا تجاريا، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية".

عقد إيجار أرض بـ44 مليون ريال لإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي في الرياض الأسواق العقارية عقارات السعودية عقد إيجار أرض بـ44 مليون ريال لإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي في الرياض

وحثت الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات على التأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة "دمغة" التاجر أو الصائغ على القطعة، فضلا عن التحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الغرام والوزن الإجمالي.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المحل وبياناته التجارية، وعيار الذهب، ووزن الذهب والحجر، إضافة إلى سعر غرام الذهب والسعر الإجمالي، ونوع الحجر وتاريخ الشراء واسم ورقم هوية المشتري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأردن يستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 50%.. كيف؟ الأردن يستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 50%.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط