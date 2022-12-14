بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي
البحرين وقطر والإمارات رفعوا الفائدة بواقع 50 نقطة
أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي.
وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق.
وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي فيما يخص السياسة النقدية.
وقرر بنك الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.
البحرين
قال مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطةتماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأوضح مصرف البحرين في بيانـ، إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25%.
كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6% وفائدة الإقراض إلى 6.50%.
قطر
وأعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5.5% وفائدة الإيداع إلى 5% وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25%.
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