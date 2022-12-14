مصر توافق على مشروع للأمونيا الخضراء بـ5.5 مليار دولار في العين السخنة

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على منح الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن شركة "مصر للأمونيا الخضراء"، تقدمت بمشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن/سنة، وذلك بمصنع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 5.5 مليار دولار.

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وتقدمت شركة "مصر للهيدروجين الأخضر"، بمشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميغاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وضمت القائمة أيضاً مشروعا لـ "شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي"، لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية ومستلزماتها، بتكلفة استثمارية نحو 3.8 مليار جنيه.

وتسعى "شركة اس اي وايرينج سيستمز إيجيبت"، إلى تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية 100 مليون يورو، كما تعتزم الشركة إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في العالم.

كما تقدمت شركة "يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية ـ مصر"، بمشروع لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربائية للسيارات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار.

وتقدمت "شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات"، بمشروع لتصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.

وتخطط "شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية"، لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بتكلفة استثمارية 8.8 مليار جنيه.

فيما تستهدف شركة "هاير إليكتريك إيجيبت ليمتد"، إقامة مُجمع صناعي للأجهزة الكهربائية، بالمنطقة الصناعية الواقعة جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.