تباطؤ التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر نوفمبر 2022 بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المماثل من 2022.

وتباطأ معدل التضخم في السعودية خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تباطأ لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.

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وأرجعت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 4.7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.5%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 4.7% متأثراً بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 5.4%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 15.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر نوفمبر الماضي نظراً لوزنه النسبي في المؤشر والبالغ 25.5%.

وتأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.6%.