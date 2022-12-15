تباطؤ التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر
ارتفع 2.9% بسبب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر نوفمبر 2022 بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المماثل من 2022.
وتباطأ معدل التضخم في السعودية خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تباطأ لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.
وأرجعت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 4.7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.5%.
وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 4.7% متأثراً بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 5.4%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 15.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر نوفمبر الماضي نظراً لوزنه النسبي في المؤشر والبالغ 25.5%.
وتأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.6%.
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