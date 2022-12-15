المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم الخميس، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

وقرر البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2% كما كان متوقعا، وأبقى على توقعات تبني المزيد من الرفع.

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وقال "المركزي" إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام القادم من 0.9 إلى 0.5%، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1.9%، في عام 2024 و1.8%، في عام 2025.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3%، في 2023، قبل أن ينخفض إلى 3.4%، في عام 2024 و2.3%، في عام 2025، ليقترب من هدف 2%، بمرور الوقت.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أمس الفائدة الأميركية بواقع نصف نقطة مئوية.