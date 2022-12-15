اقتصاد
باكستان ترفع حظر تصدير السكر
في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي
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قالت وزارة المالية الباكستانية، اليوم الخميس، إن باكستان رفعت حظر تصدير السكر، في خطوة أشارت مصادر حكومية إلى أنها تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
واتخذت القرار لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية.
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ذكر بيان للوزارة أن القرار ينطبق على صادرات السكر خلال العام المالي 2022-2023. وأضاف أنه سيتم السماح بتصدير ما يصل إلى 100 ألف طن من السكر، وأن لجنة التنسيق الاقتصادي ستراجع الوضع كل أسبوعين.
وذكرت وزارة المالية أن أسعار السكر في السوق المحلية لن ترتفع حتى 31 يناير على الأقل.
وقالت مصادر حكومية إن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، التي انخفضت إلى 6.7 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات شهر واحد.
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