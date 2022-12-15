اقتصاد روسيا
بوتين: أخفقت الرهانات على انهيار اقتصاد روسيا بسبب العقوبات
الرئيس الروسي: العقوبات على روسيا تسببت بتضخم قياسي في الدول الأوروبية
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العقوبات على روسيا تسببت بتضخم قياسي في الدول الأوروبية، والرهانات أخفقت على انهيار اقتصاد روسيا بسبب العقوبات.
وأضاف بوتين، أن الروبل تحول إلى إحدى أقوى العملات في العالم هذا العام.
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وتابع الرئيس الروسي: "سنعمد إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب".
وذكر بوتين: "نبحث عن شركاء أفضل من الاتحاد الأوروبي".
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