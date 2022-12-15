تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة الأميركية في نوفمبر.. وانخفاض طلبات إعانة البطالة

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ارتفاعها في الشهر السابق، بينما بقي عدد الفرص المتاحة في سوق العمل أقل من الباحثين عنها، وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.6% الشهر الماضي. ولم يتم تعديل بيانات أكتوبر/تشرين الأول التي أظهرت تسارع المبيعات بنسبة 1.3%.

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وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تراجع المبيعات 0.1% فقط.

وتتعلق مبيعات التجزئة في الغالب بالسلع، ولا يتم تعديلها تبعا للتضخم. ويشير انخفاض المبيعات الشهر الماضي إلى أن حركة التسوق المرتبطة بفترة العطلات جاءت مبكرا في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة للمرة الأولى انخفضت بواقع 20 ألفا إلى 211 ألفا على أساس معدل موسميا خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

وكان اقتصاديون قد توقعوا تسجيل 230 ألف طلب.

وظلت الطلبات دون مستوى 270 ألفا والذي قال الاقتصاديون إنه سيشكل تحذيرا بالنسبة لسوق العمل، على الرغم من موجة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا.