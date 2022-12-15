تونس تشتري 125 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون إنهم يعتقدون أن تونس اشترت نحو 125 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الخميس.

وكان المتعاملون قد قالوا في وقت سابق، إن أقل عرض في المناقصة، والتي كانت تطلب 100 ألف طن في البداية، كان عند 504.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن لشحنة زنة 25 ألف طن.

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وكان صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، بحسب مسؤول حكومي لـ"رويترز".

وأضاف المسؤول أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير 2023.

وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.

وتونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ شهور، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص عديد السلع الغذائية.

والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.