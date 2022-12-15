"ماجد الفطيم" و"ستاندرد تشارترد" يطلقان برنامجاً لتمويل سلاسل الإمداد المستدامة

أعلنت شركة ماجد الفطيم للتجزئة، مشغل امتياز كارفور في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وبنك ستاندرد تشارترد، اليوم، عن إطلاق أول برنامج لتمويل سلاسل التوريد المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتيح البرنامج، الذي صممه بنك ستاندرد تشارترد، لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، فرصة لتحفيز شركائها من الموردين لتحسين أدائهم ومؤشراتهم المستدامة، بالإضافة إلى معالجة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الرئيسية داخل سلسلة التوريد.

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وسيعمل كل من "ماجد الفطيم" وبنك ستاندرد تشارترد مع مجموعة متنوعة من موردي كارفور الأكثر نشاطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم برنامج تجريبي يسبق الإطلاق الرسمي للبرنامج الذي سيغطي مجموعة واسعة من الفئات المعروضة في كارفور.

وفقا للبرنامج سيحظى الموردون الذين يستوفون شروط معايير الاستدامة، ومن بينها استخدام معدات موفرة للطاقة والمركبات الموفرة لاستهلاك الوقود، وخفض إنتاج النفايات، بشروط تمويل تفضيلية.

كما سيعمل هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة على تعزيز التزام "ماجد الفطيم" بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في الأسواق التي تتواجد فيها. وتقوم "ماجد الفطيم" حاليًا بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يذكر أن برنامج تمويل سلاسل التوريد المستدام يعتمد على الشراكات الناجحة السابقة بين ماجد الفطيم وستاندرد تشارترد والذي يضم برنامج تمويل سلاسل التوريد ليوفر الدعم التمويلي للموردين المحليين بالإضافة الى أول قرض مستدام لشركة ماجد الفطيم وعدد من إصدارات السندات والصكوك الخضراء.