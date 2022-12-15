الحرب التجارية
ماكرون: سنرد على قانون خفض الضرائب الأميركي لحماية الصناعات الأوروبية
قيمة الإجراءات الواردة في القانون الأميركي للحد من التضخم تبلغ 420 مليار دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إننا سنرد على قانون خفض الضرائب الأميركي لحماية الصناعات الأوروبية.
وتبلغ قيمة الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه جو بايدن وأقر في الصيف الماضي 420 مليار دولار.
مادة اعلانية
كان الرئيس الفرنسي، قال إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن، خلال زيارته مؤخرا إلى واشنطن على "حل" المشكلات الناجمة عن تشريعات أميركية، تتضمن دعم المنتجات الأميركية الصنع.
وأضاف ماكرون: "أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد، وهي قابلة للحل".
وكان ماكرون، أعرب عن رغبته في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023.
اقرأ أيضاً
-
أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعات جديدة.. وصلت إلى هذه المستوياتعيار 21 يقفز لـ1725 جنيهاً قصص اقتصادية
-
الدولار يحقق مكاسب كبيرة مع تلميح "الفيدرالي" للمزيد من رفع الفائدةمؤشر العملة الأميركية يرتفع مقابل سلة من العملات 0.22% إلى 103.89 أسواق المال
-
أسعار الذهب تتراجع مع تأكيد المركزي الأميركي على مسار رفع الفائدةانخفضت في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأونصة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية