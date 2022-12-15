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إيمانويل ماكرون (رويترز)
إيمانويل ماكرون (رويترز)
الحرب التجارية

ماكرون: سنرد على قانون خفض الضرائب الأميركي لحماية الصناعات الأوروبية

قيمة الإجراءات الواردة في القانون الأميركي للحد من التضخم تبلغ 420 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إننا سنرد على قانون خفض الضرائب الأميركي لحماية الصناعات الأوروبية.

وتبلغ قيمة الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه جو بايدن وأقر في الصيف الماضي 420 مليار دولار.

كان الرئيس الفرنسي، قال إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن، خلال زيارته مؤخرا إلى واشنطن على "حل" المشكلات الناجمة عن تشريعات أميركية، تتضمن دعم المنتجات الأميركية الصنع.

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وأضاف ماكرون: "أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد، وهي قابلة للحل".

وكان ماكرون، أعرب عن رغبته في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023.

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