"موانئ أبوظبي" تؤكد دمج "كيزاد" وشركة الإسكان الجماعي بـ7 مليارات درهم

أكدت مجموعة موانئ أبوظبي العالمية تؤكد دمج كيزاد للمجمعات وشركة الإسكان الجماعي وتبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج

نحو سبعة مليارات درهم.

ومن المتوقع إتمام دمج كيزاد للمجمعات وشركة الإسكان الجماعي في الربع الأول من 2023.