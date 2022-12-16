البنك الدولي يخصص ملياري دولار لدعم القطاع الخاص في أوكرانيا

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهي فرع في البنك الدولي مخصص لدعم المستثمرين في القطاع الخاص، تقديم حزمة مساعدات للقطاع في أوكرانيا بقيمة ملياري دولار.

قالت المؤسسة في بيان، إن هذه المساعدات يُفترض "أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمّرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار".

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ستموّل المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرّت إلى الإغلاق منذ بدء الغزو الروسي. ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع خمسة ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.

وأضافت المؤسسة أن "شركات كثيرة تحافظ على الوظائف، وكذلك الخدمات والسلع الأساسية لكنّها بحاجة إلى تمويل لمواصلة عملياتها".

وأشارت إلى أنها وقعت مطلع الأسبوع اتفاقًا مع الحكومة الأوكرانية لإعطائها نصائح استراتيجية بهدف إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا، وتنفيذ إصلاحات في القطاع المصرفي.

منذ بدء النزاع، تلقت البلاد دعمًا ماليًا كبيرًا من المجتمع الدولي في مقدّمته الولايات المتحدة، على المستويين العسكري والمالي. واتفقت الدول المانحة في مؤتمر دولي عُقد في باريس الثلاثاء، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا بهدف دعم السكان لتحمل فصل الشتاء، في وقت دمّرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في البلاد.

وقدّم البنك الدولي حوالي 18 مليار دولار للحكومة الأوكرانية، منذ بدء النزاع، للسماح لها بالحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.