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المركزي الروسي يعدّل توقعاته لانكماش الاقتصاد الروسي إلى 5% في 2022
البنك المركزي الروسي
اقتصاد روسيا

"المركزي" الروسي بعد تثبيت الفائدة: الناتج المحلي الإجمالي تراجع 3%

أبقى البنك على سعر الفائدة عند 7.5%

دبي - العربية.نت
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قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن الناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعا بنسبة 3%.

وفي اجتماع اليوم الجمعة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 7.5% سنويا، وذلك للمرة الثانية.

وكان "المركزي" الروسي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في شهر أكتوبر، بعد أن أنهى دورة خفض الفائدة التي استمرت لأشهر، إذ أجرى بنك روسيا 6 تخفيضات في أسعار الفائدة منذ فبراير.

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وقال المركزي الروسي في بيان، اليوم الجمعة، إن القرارات اللاحقة بشأن سعر الفائدة سيتم اتخاذها مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم والتكيف الهيكلي للاقتصاد، وتقييم المخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية ورود فعل الأسواق المالية عليها.

وذكر البيان أن البنك قد ينتقل إلى تشديد سياساته في حالة حدوث زيادة إضافية في عجز الموازنة، مشيرا إلى أن التضخم السنوي في روسيا ارتفع إلى 12.7% بحلول 12 ديسمبر، بعدما كان عند 12% في نوفمبر و12.6% في أكتوبر.

ووفقا لتوقعات المركزي الروسي، فإنه مع استمرار السياسة النقدية الجارية، سينخفض ​​التضخم السنوي إلى 5-7% في 2023 وسيعود إلى 4% في 2024.

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