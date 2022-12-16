واشنطن تفرض عقوبات على أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على قطاع الخدمات المالية الروسي، ورجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، مما يزيد الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، يوم الخميس، إن واشنطن فرضت عقوبات على بوتانين، أحد أغنى أغنياء روسيا، وأيضا على زوجته وأطفاله البالغين، كما استهدفت العقوبات يخت بوتانين وشركة إنتيروس الاستثمارية التي يديرها.

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ورجل الأعمال الروسي البالغ من العمر 61 عاما، أكبر مساهم في شركة نورنيكل التي لم تتعرض لعقوبات.

وتملك إنتيروس 36% في نورنيكل، أكبر منتج للبلاديوم والنيكل المكرر في العالم.

وأضافت "الخزانة" الأميركية، أن واشنطن فرضت عقوبات أيضا على روسبنك، وهو بنك تجاري مقره روسيا، قالت إن بوتانين استحوذ عليه هذا العام، إضافة إلى 17 شركة تابعة لبنك (في.تي.بي) الروسي الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات في السابق، حسبما نقلت "رويترز".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، في البيان: "بفرض عقوبات على بنوك روسية كبرى أخرى، نواصل تعميق عزلة روسيا عن الأسواق العالمية".

وأضاف نيلسون أن "العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجراءات اتخذها شركاؤنا الدوليون، ستحد بدرجة أكبر من قدرة نظام بوتين على تمويل حربه المروعة على أوكرانيا".

وتؤدي هذه الخطوة إلى تجميد أي أصول أميركية لمن فرضت عليهم عقوبات كما تمنع الأميركيين عموما من التعامل المالي معهم.