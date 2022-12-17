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اقتصاد مصر

أول تعليق حكومي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر

مجلس الوزراء المصري: صندوق النقد لم يطالب بخفض الإنفاق على الدعم

دبي - العربية.نت
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أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نشر، اليوم السبت، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفق رويترز.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.

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