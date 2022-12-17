إيطاليا: رفع الفائدة الأوروبية يساعد روسيا على تحقيق أهدافها

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن سياسة رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي تضر الاقتصاد الأوروبي وتساعد روسيا على تقويض التضامن الغربي مع أوكرانيا.

وأضاف كروسيتو أن التهديد بتشديد جديد للسياسة النقدية في منطقة اليورو يزيد من تكاليف الاقتراض ويضر بالاقتصاد الضعيف بالفعل.

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وأشار إلى أن أوروبا تخلق وضعًا من الجانب الاقتصادي والاجتماعي يمثل أفضل حليف لروسيا في الوقت الحالي، وهو ما يؤكد خطأ قرار رئيسة المركزي الأوروبي، وفق رويترز.

وأفاد بأن روسيا تأمل في استغلال الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو ووضع ضغوط على أوروبا من أجل وقف الدعم الموجه لأوكرانيا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الخميس الماضي، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 2%، فيما أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن العام المقبل سيشهد تتابع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بنفس القدر.