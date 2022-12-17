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اقتصاد السودان

انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان إلى 88.83% خلال نوفمبر

مقابل 102.6% في شهر أكتوبر

دبي - العربية.نت
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أفادت مذكرة للجهاز المركزي للإحصاء في السودان صدرت، أمس الجمعة، بأن معدل التضخم السنوي في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 88.83%، مقابل 102.6% لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفق رويترز.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر 2021 والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

وكان السودان شهد زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.

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وقررت وزارة الطاقة، خفض أسعار الجازولين "الديزل" لشهر ديسمبر/كانون الأول الحالي لتصل إلى 600 جنيه سوداني للتر من 720 جنيهاً الشهر الماضي.

وأضافت أنها قررت الإبقاء على أسعار البنزين دون تغيير عند سعر 620 جنيهاً للتر.

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