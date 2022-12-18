اقتصاد
انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني في باكو.. غداً
لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات والمجالات
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ينطلق في العاصمة الأذربيجانية باكو غداً الاثنين منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات والمجالات بين البلدين.
وتتضمن أعمال المنتدى عروضاً عن الاستثمار في البلدين، وجلسات نقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.
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كما سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
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