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عملات مشفرة

بنك التسويات الدولية يسمح للبنوك بالاحتفاظ برصيد من العملات المشفرة

بعد ورقة بحثية من جامعة هارفرد تطالب البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد من عملة البيتكوين

دبي - العربية.نت
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أصدر بنك التسويات الدولية قرارا يسمح للبنوك العالمية بالاحتفاظ برصيد من العملات المشفرة لا يتجاوز 2% ابتداء من يناير من العام 2025.

ويحدد قرار بنك التسويات تصنيف العملات المشفرة إلى مجموعتين والطريقة التي يتم معالجتها من قبل البنوك.

جاء ذلك بعد أسبوع من ورقة بحثية من جامعة هارفرد تطالب البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد من عملة البيتكوين وذلك للتخفيف من التعرض إلى مخاطر مالية في المستقبل.

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يأتي ذلك فيما وصل شتاء التشفير إلى مستويات جديدة من البرودة، إذ انخفضت أحجام التداولات بصورة واضحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتراجع الزخم في سوق العملات المشفرة بعدما ضربت عمليات الإفلاس والانهيارات، إضافة لسحوبات بمليارات الدولارات عددا من الأسماء البارزة في الصناعة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيم تداولات العملات المشفرة بأكثر من 55% بشكل إجمالي، لتسجل 22.4 مليار دولار. استحوذت العملات المستقرة على أكثر من 92% من قيم التداولات بواقع 20.7 مليار دولار، فيما تسيطر "بيتكوين" على 39.8% من القيمة السوقية للعملات المشفرة.

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