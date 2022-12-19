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اقتصاد قطر

أمير قطر يصدر قانون الموازنة العامة للدولة في عام 2023

القانون يقضى بتنفيذه والعمل به اعتباراً من أول يناير 2023

دبي - العربية.نت
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أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 10 لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الاثنين، فإن القانون يقضى بتنفيذه والعمل به اعتبارا من أول يناير 2023 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأعلنت وزارة المالية القطرية، في وقت سابق، أن البيانات الفعلية لميزانية قطر للربع الثالث من العام 2022 تشير إلى تحقيق فائض قدره 30 مليار ريال.

ميزانية قطر تحقق فائضاً بـ 30 مليار ريال في الربع الثالث اقتصاد اقتصاد قطر ميزانية قطر تحقق فائضاً بـ 30 مليار ريال في الربع الثالث

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في أكتوبر، إن المؤشرات الأولية تكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بـ 4.3% في النصف الأول من 2022.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس في تحقيق فائض بالميزانية بلغ 47.3 مليار ريال في نفس الفترة.

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