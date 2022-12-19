اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدينار الكويتي (مناسبة)
دينارات كويتية
اقتصاد الكويت

ارتفاع أسعار المستهلكين في الكويت 3.18% على أساس سنوي خلال نوفمبر

مجموعة الأغذية والمشروبات زادت 6.74% على أساس سنوي

الكويت - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات حكومية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفع بنسبة 3.18% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.24%، على أساس شهري.

التضخم في الكويت يسجل 4.15% خلال أغسطس على أساس سنوي

وكان الارتفاع الأعلى في مجموعة الأغذية والمشروبات التي زادت 6.74%، على أساس سنوي و0.8%، على أساس شهري.

الإضرابات تدفع عملة إيران للهبوط.. سجلت 39.6 ألف ريال مقابل الدولار أسواق المال اقتصاد إيران الإضرابات تدفع عملة إيران للهبوط.. سجلت 39.6 ألف ريال مقابل الدولار

كان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال أكتوبر الماضي 3.27%.

وبحسب بيانات الإدارة، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال أكتوبر بنسبة 6.63% ومجموعة الملابس 5.35% والترفيه والثقافة 3.49%.

أما على أساس شهري، فارتفع معدل التضخم في الكويت في أكتوبر بنحو 0.32% ليتباطأ مقارنة بـ 0.4% نسبة ارتفاع سبتمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط