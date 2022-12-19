ارتفاع أسعار المستهلكين في الكويت 3.18% على أساس سنوي خلال نوفمبر
مجموعة الأغذية والمشروبات زادت 6.74% على أساس سنوي
أظهرت بيانات حكومية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفع بنسبة 3.18% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي.
كما أظهرت البيانات التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.24%، على أساس شهري.
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وكان الارتفاع الأعلى في مجموعة الأغذية والمشروبات التي زادت 6.74%، على أساس سنوي و0.8%، على أساس شهري.
كان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال أكتوبر الماضي 3.27%.
وبحسب بيانات الإدارة، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال أكتوبر بنسبة 6.63% ومجموعة الملابس 5.35% والترفيه والثقافة 3.49%.
أما على أساس شهري، فارتفع معدل التضخم في الكويت في أكتوبر بنحو 0.32% ليتباطأ مقارنة بـ 0.4% نسبة ارتفاع سبتمبر.
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