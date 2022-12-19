ارتفاع أسعار المستهلكين في الكويت 3.18% على أساس سنوي خلال نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفع بنسبة 3.18% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.24%، على أساس شهري.

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التضخم في الكويت يسجل 4.15% خلال أغسطس على أساس سنوي

وكان الارتفاع الأعلى في مجموعة الأغذية والمشروبات التي زادت 6.74%، على أساس سنوي و0.8%، على أساس شهري.

كان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال أكتوبر الماضي 3.27%.

وبحسب بيانات الإدارة، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال أكتوبر بنسبة 6.63% ومجموعة الملابس 5.35% والترفيه والثقافة 3.49%.

أما على أساس شهري، فارتفع معدل التضخم في الكويت في أكتوبر بنحو 0.32% ليتباطأ مقارنة بـ 0.4% نسبة ارتفاع سبتمبر.