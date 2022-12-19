اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أبوظبي
أبوظبي
اقتصاد

الإمارات تستضيف اجتماع منظمة التجارة العالمية في فبراير 2024

الحدث يسعى خلاله وزراء التجارة من 164 دولة إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة

جنيف - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت منظمة التجارة العالمية في بيان عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة سينعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024.

وقالت مصادر تجارية الأسبوع الماضي، إن الإمارات والكاميرون تنافستا لاستضافة الاجتماع، وتم الاتفاق بشكل غير رسمي على أن تستضيف الإمارات الاجتماع الأول والكاميرون، الذي يليه.

يلتقي وزراء التجارة من 164 دولة كل عدة سنوات في مؤتمر وزاري، ويسعون إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط