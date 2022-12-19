اقتصاد
الإمارات تستضيف اجتماع منظمة التجارة العالمية في فبراير 2024
الحدث يسعى خلاله وزراء التجارة من 164 دولة إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة
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أكدت منظمة التجارة العالمية في بيان عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة سينعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024.
وقالت مصادر تجارية الأسبوع الماضي، إن الإمارات والكاميرون تنافستا لاستضافة الاجتماع، وتم الاتفاق بشكل غير رسمي على أن تستضيف الإمارات الاجتماع الأول والكاميرون، الذي يليه.
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يلتقي وزراء التجارة من 164 دولة كل عدة سنوات في مؤتمر وزاري، ويسعون إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة.
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