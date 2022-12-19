المركزي الإماراتي: نمو الناتج الإجمالي الحقيقي سيصل 3.9% في 2023

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين أن البنك المركزي يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام 7.6% في تعديل بالرفع بأكثر من 1%، لكنه خفض توقعات النمو للعام المقبل.

وجاءت التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 بنسبة 3.9% في تعديل بالخفض عن التقدير السابق.

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وقال وزير الاقتصاد الإماراتي هذا الشهر، إن من المتوقع نمو الناتج المحلي 6.5% هذا العام وبأكثر من 7% العام المقبل.

كانت وكالة موديز قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ما بين 6% و7% خلال في 2022، مما يدعم جودة الائتمان لشركات العقارات الإماراتية المصنفة.

ورجحت موديز أن يتم دعم جودة الائتمان للشركات العقارية من خلال الانتعاش الاقتصادي القوي وسط ارتفاع أسعار النفط وانتعاش قطاع الخدمات.

وحذرت موديز من بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، منها موجات أكثر خطورة لفيروس كورونا، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بجانب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا.

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كان خبراء صندوق النقد الدولي، قالوا في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، إن الاقتصاد يشهد نموا قويا على المدى القريب بفضل تعافي النشاط المحلي.

وذكر الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في الإمارات، فيما من المتوقع تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا.

وأوصى الصندوق بمواصلة الإمارات سياسة المالية العامة الحذرة على أن تبقى تدابير دعم تكلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050 مع ضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.