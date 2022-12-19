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مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

اليابان تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

أكدت أنه أمر مهم بالنظر إلى الدور المتزايد للدول الإفريقية في المجتمع الدولي

طوكيو - رويترز
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قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستدعم انضمام الاتحاد الإفريقي إلى منتدى مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.

وأضاف كيشيدا، أن انضمام الاتحاد الإفريقي للمجموعة أمر مهم "بالنظر إلى الدور المتزايد للدول الإفريقية في المجتمع الدولي".

وأشار كيشيدا إلى أن اليابان اتفقت مع السنغال على التعاون في مجال تنمية الموارد وتعزيز استثمارات الشركات اليابانية.

وقال للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس السنغالي ماكي سال، في طوكيو: "أكدنا على بناء علاقة شاملة أخرى بين اليابان والسنغال".

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن أنه سيدعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين كعضو دائم، وذلك في إطار جهود واشنطن لتعزيز العلاقات مع منطقة تراجعت أمام أولويات أخرى في السنوات الأخيرة.

وقال بايدن في قمة لزعماء الولايات المتحدة وإفريقيا، الخميس الماضي، إن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون في جميع المجالات.

وأضاف: "إفريقيا جزء من المفاوضات في كل غرفة.. في كل غرفة يتم فيها مناقشة التحديات العالمية، وفي كل مؤسسة تجري فيها مناقشات"، مشيرا إلى أن "طرح الأمر استغرق وقتا طويلا لكنه حان".

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