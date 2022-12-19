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اقتصاد بريطانيا

بنك إنجلترا يعتزم بيع سندات طويلة الأجل في يناير المقبل

بعد توقفه عن هذه الخطوة خلال الأشهر الأخيرة

دبي - العربية.نت
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قرر بنك إنجلترا بيع سندات طويلة الأجل من محفظته الرئيسية المخصصة للتيسير الكمي في الربع الأول من العام المقبل، بعد توقفه عن هذه الخطوة خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المرتقب أن يطلق البنك عطاءات لبيع سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في التاسع من يناير المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 9.75 مليار جنيه إسترليني.

وكان البنك قد استبعد طرح سندات طويلة الأجل من برنامج مبيعات للسندات خلال الربع الحالي. وتعتبر صناديق التقاعد من أكبر المستثمرين في السندات طويلة الأجل التي توفر دخلا ثابتا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

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ويبلغ مخزون البنك من السندات حاليا نحو 830 مليار جنيه استرليني.

يشار إلى أن بنك إنجلترا، قرر في اجتماع يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.5% كما كان متوقعا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

ويحاول البنك، مكافحة تضخم يزيد كثيرا عن المستهدف وهو 2%، وقام برفع أسعار الفائدة بشكل حاد على مدى الـ12 شهرا الأخيرة.

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