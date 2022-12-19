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قناة السويس
قناة السويس
اقتصاد مصر

مصر تتوقع إيرادات سنوية بـ 8 مليارات دولار لقناة السويس

خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، ارتفعت عائدات المرور في قناة السويس لتسجل نحو 90.5 مليار جنيه

دبي - العربية.نت
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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات القناة إلى ثمانية مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وفق ما أفادت به "رويترز".

وتمتد السنة المالية في مصر من أول يوليو إلى 30 يونيو.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، ارتفعت عائدات المرور في قناة السويس لتسجل نحو 90.5 مليار جنيه، حيث بلغت العائدات خلال شهر أغسطس الماضي نحو 14.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 61.3%.

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وسجلت عائدات القناة نحو 13.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 51%.

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