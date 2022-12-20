اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
أحد شوارع سلطنة عمان
اقتصاد عمان

سلطنة عمان تتوقع عجزا بـ3.4 مليار دولار في ميزانية 2023

قدرت الميزانية سعر 55 دولارا لبرميل النفط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت التقديرات الأولية لميزانية سلطنة عمان في عام 2023، أن إجمالي الإنفاق العام سيبلغ 12.95 مليار ريال (33.75 مليار دولار).

وذكرت وزارة المالية أن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023 قدرت بنحو 11.65 مليار ريال (30.34 مليار دولار).

وأضافت أن عجز الميزانية المتوقع هو 1.3 مليار ريال (3.38 مليار دولار)، وفق رويترز.

سلطنة عمان توقع مذكرات لإنشاء مصنع إنتاج الحديد الأخضر بـ3 مليارات دولار اقتصاد اقتصاد عمان سلطنة عمان توقع مذكرات لإنشاء مصنع إنتاج الحديد الأخضر بـ3 مليارات دولار

وتتوقع سلطنة عمان متوسط سعر 55 دولارا لبرميل النفط في ميزانية 2023.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، الشهر الماضي إن التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان في عام 2022 وهو الأول منذ عام 2014.

وأفادت الوكالة بأن تقديرات ديون الحكومة بسلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2022، كما رجحت إبقاء عُمان على ربط عملتها.

وقالت إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعُمان سوف يزيد بما يقرب من 4% في عام 2022 ثم يقل إلى نحو 2% في المتوسط في 2023-2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إغلاق مكتبة عريقة في لندن بسبب الوضع السيء للاقتصاد البريطاني إغلاق مكتبة عريقة في لندن بسبب الوضع السيء للاقتصاد البريطاني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط