سلطنة عمان تتوقع عجزا بـ3.4 مليار دولار في ميزانية 2023

أظهرت التقديرات الأولية لميزانية سلطنة عمان في عام 2023، أن إجمالي الإنفاق العام سيبلغ 12.95 مليار ريال (33.75 مليار دولار).

وذكرت وزارة المالية أن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023 قدرت بنحو 11.65 مليار ريال (30.34 مليار دولار).

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وأضافت أن عجز الميزانية المتوقع هو 1.3 مليار ريال (3.38 مليار دولار)، وفق رويترز.

وتتوقع سلطنة عمان متوسط سعر 55 دولارا لبرميل النفط في ميزانية 2023.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، الشهر الماضي إن التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان في عام 2022 وهو الأول منذ عام 2014.

وأفادت الوكالة بأن تقديرات ديون الحكومة بسلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2022، كما رجحت إبقاء عُمان على ربط عملتها.

وقالت إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعُمان سوف يزيد بما يقرب من 4% في عام 2022 ثم يقل إلى نحو 2% في المتوسط في 2023-2025.